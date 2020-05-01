В России выявлено 7933 новых случаев заражения коронавирусом

<img src="//img.gazeta.ru/files3/135/13066135/RIAN_6230688.HR-pic905-895x505-96370.jpg">

За прошедшие сутки в России выявили 7933 случаев заражения коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Telegram-канале.

Отмечается, что в Москве заразилось наибольшее количество человек — 3561.

Всего в России выявлен 114 431 случай заражения в 85 регионах, умерли 1169 человек, вылечились – 13 220.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве от коронавируса вылечились 5766 человек

— Более 3,7 млн тестов на COVID-19 сделано в России

— В России зафиксировали рекордный прирост числа зараженных COVID-19