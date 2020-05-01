В России выявлено 7933 новых случаев заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в России выявили 7933 случаев заражения коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Telegram-канале.
Отмечается, что в Москве заразилось наибольшее количество человек — 3561.
Всего в России выявлен 114 431 случай заражения в 85 регионах, умерли 1169 человек, вылечились – 13 220.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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