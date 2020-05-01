Глава Роспотребнадзора рассказала о послаблениях ограничений из-за COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что при послаблении ограничений из-за коронавируса первым делом гражданам позволят выходить на прогулки по 2-3 человека. Об этом сообщает ТАСС.
Также будут разрешены занятия спортом на улице, прогулки с детьми, но в ограниченном количестве людей и с соблюдением социальной дистанции.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству, Роспотребнадзору и рабочей группе Госсовета к 5 мая подготовить план поэтапного выхода из режимов ограничений с 12 мая.
По последним данным, в России выявлено 106 498 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 3,2 млн.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Все регионы России продлили режим самоизоляции
— Коронавирус еще не побежден: Собянин обратился к москвичам
— Собянин назвал условие принятия решения о снятии самоизоляции в Москве