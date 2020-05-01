Более 60 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В в московских аэропортах отменили и задержали 61 рейс. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, по состоянию на 1.10 мск, в Домодедово отменено 48 рейсов и задержан — один.

Кроме того, во Внуково отменено 12 рейсов.

При этом в Шереметьево и Жуковском отсутствуют отмененные или задержанные рейсы.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.