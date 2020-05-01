Более 60 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
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В в московских аэропортах отменили и задержали 61 рейс. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».
Так, по состоянию на 1.10 мск, в Домодедово отменено 48 рейсов и задержан — один.
Кроме того, во Внуково отменено 12 рейсов.
При этом в Шереметьево и Жуковском отсутствуют отмененные или задержанные рейсы.
С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.