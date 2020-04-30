Борис Джонсон вышел на улицу и поаплодировал медикам за работу

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Премьер-министр Британии Борис Джонсон вышел на порог своего офиса на Даунинг-стрит в центре Лондона и похлопал работникам больниц и медикам, сражающимся с коронавирусом, сообщает Reuters.

Стоит отметить, что Джонсон присоединился к еженедельной акции с аплодисментами. Они уже стали еженедельным ритуалом в Британии.

По данным агентства, премьер появился на пороге своего офиса и с энтузиазмом похлопал в ладоши. Тем временем британцы в разных уголках страны следовали его примеру. Кто-то из местных жителей даже гремел кастрюлями и сковородками или играл на музыкальных инструментах.

Известно, что не так давно сам Джонсон переболел коронавирусной инфекцией. В настоящее время он выздоровел и вернулся на работу.

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