Кадыров призвал наказывать нарушителей самоизоляции уборкой улиц

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что нарушителей режима самоизоляции необходимо наказывать уборкой улиц. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он призвал россиян соблюдать введенные в рамках борьбы с коронавирусом ограничительные меры, «если хотим вернуться к нормальной жизни».

Чеченский глава также предложил ужесточить наказание за нарушение режима самоизоляции.

«Если нарушают, надо ужесточить меры, изымать машины у тех, кто просто так катается, пусть подметают улицы, чистят больницы, работают», — подчеркнул Кадыров.

Он добавил, что те, «кто не может усидеть дома», подвергают риску здоровье других граждан.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых мер по борьбе с распространением коронавируса нового типа COVID-19. Так, в столице был введен ряд правил по ограничению передвижения по городу. Аналогичные решения были приняты в Подмосковье.

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