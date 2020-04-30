На Урале при горном ударе пострадали три шахтера
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В Свердловской области трое шахтеров пострадали при горном ударе, пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
«В Свердловской области в поселке Калья на шахте, на горизонте минус 1130 м произошел горный удар», — сказал источник.
Сообщается, что восемь человек, находившихся в шахте, самостоятельно выбрались на поверхность. Трое из них пострадали и были доставлены в больницу.
По информации источника, шахта работает в обычном режиме.
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