В Испании за сутки жертвами COVID-19 стали 268 человек
В Испании за сутки от коронавирусной инфекции скончались 268 человек. Об этом сообщил минздрав страны.
Всего жертвами инфекции в стране стали 24 543 пациента.
Антирекорд по смертности в Испании был зарегистрирован 1 апреля, тогда за сутки скончались 950 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 106 498 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 3,2 млн.
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