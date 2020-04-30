Почти 20 рыбацких домиков загорелись под Воронежем
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Огонь охватил 17 рыбацких домиков в Рамонском районе Воронежской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой источник в экстренных службах региона.
Информация о пострадавших в настоящее время уточняется, заявил источник.
По данным экстренных служб, площадь пожара составляет 300 кв.м., существует угроза распространения огня на соседние здания.
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