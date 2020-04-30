Режим контртеррористической операции ввели в районе Екатеринбурга

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Режим контртеррористической операции введен в одном из районов Екатеринбурга и части пригородной территории, сообщает ТАСС со ссылкой на управление Федеральной службы безопасности России по Свердловской области.

Особый режим действует с 00.30 по местному времени (22.30 мск) в Чкаловском районе Екатеринбурга и в Арамильском городском округе Свердловской области, говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства введения режима контртеррористической операции не приводятся.