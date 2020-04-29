Глава Минздрава Тульской области заразился коронавирусом

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Правительство Тульской области сообщило, что у регионального министра здравоохранения Алексея Эрка подтвердился коронавирус, передает РИА «Новости».

«Сегодня стало известно, что положительный анализ (на COVID-19) подтвержден у министра здравоохранения Тульской области Алексея Эрка», — говорится в сообщении.

Власти отметили, что глава минздрава самоизолировался в своем рабочем кабинете. Заболевание протекает в легкой форме.

«Да, болезнь меня не миновала <...> И учитывая тот объем работы, который сейчас выполняет министерство, я принял решение остаться на работе», — процитировали в правительстве слова Эрка.

По официальным данным, в Тульской области коронавирус подтвержден у 783 человек. 75 пациентов выздоровели, погибли шесть заразившихся.

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