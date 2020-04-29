Власти Москвы объяснили отказ от автоматического продления пропусков до 11 мая

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Руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что в Москве отказались от идеи автоматического продления пропусков до 11 мая включительно, так как москвичи могли поменять свои рабочие планы. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Лысенко, многие жители столицы не работают в период майских праздников. Это не зависит от карантина или указа президента о нерабочих днях. Таким образом, как отметил Лысенко, логично, чтобы граждане подтвердили свое намерение работать в эти дни.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предупредил о необходимости продления рабочих пропусков. Градоначальник пояснил, что уже полученные пропуска будут действовать до 4 мая. До этого же дня необходимо продлить документ, если в планах есть посещение работы в период с 4 по 12 мая.

В России на данный момент зарегистрировано 99 399 случаев заражения коронавирусом, 972 человека умерли, 10 286 вылечились.