Великобритания вышла на третье место в мире по числу смертей от коронавируса
В Великобритании от коронавируса скончались 26 тысяч человек, что выводит страну на третье место в мире по этому показателю после США и Испании, пишет минздрав страны.
Недавно власти Великобритании объявили, что начинают использовать усовершенствованную систему диагностики, из-за чего число зарегистрированных смертей резко увеличилось.
Всего в королевстве коронавирусом заразились 165 тысяч.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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