Прокуратура организовала проверку ситуации с поджогами леса в Усть-Куте

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Прокуратура Иркутской области проверит информацию о поджоге лесов в городе Усть-Кут. Об этом сообщается на сайте ГП России.

«В настоящее время по данному факту проводится прокурорская проверка, в рамках которой будут изучены имеющиеся видеозаписи и иные материалы, опрошены очевидцы произошедшего, проведено обследование очага возгорания», — говорится в сообщении ГП.

Ранее появилась информация, что в окрестностях Усть-Кута местные жители поймали поджигателей леса. По словам мэра города Александра Душина, поджигателями оказались местные чиновники. Он утверждает, что они были задержаны в аэролодке, в которой находились три канистры с бензином.

Сами задержанные утверждают, что снимали с квадрокоптера термоточки, информация о которых поступила в районную администрацию.