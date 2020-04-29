В Канаде число заражений коронавирусом превысило 50 тысяч

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В Канаде за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на полторы тысячи, превысив 50 тысяч, пишет минздрав страны.

Отмечается, что скончались почти три тысячи, выздоровели 19 тысяч пациентов.

По информации минздрава, тестирование прошли 755 тысяч человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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