Зараженные коронавирусом вахтовики будут вывезены из Чаяндинского месторождения

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Глава республики Якутия Айсен Николаев заявил, что вахтовики, которые получили положительный результат анализов на новый тип коронавируса COVID-19, будут вывезены с территории Чаяндинского месторождения. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что по данному вопросу были проведены переговоры с руководством «Газпрома», подрядными организациями «Газпрома» и Роспотребнадзором.

Глава Якутии уточнил, что больные коронавирусом рабочие будут вывезены в другие российские регионы для прохождения медицинского обследования.

Кроме того, по его словам, здоровые вахтовые рабочие и подрядчики будут также направлены в региональные обсерваторы.

Николаев добавил, что работа по прохождению рабочими медобследований поддерживается якутскими властями, однако она идет «урывками» из-за произошедших волнений.

28 апреля рабочие Чаяндинского месторождения вышли на митинг, на котором высказали недовольство санитарно-эпидемиологической обстановкой, условиями содержания и качеством питания. Рабочие также пожаловались на отсутствие средств индивидуальной защиты и ограничительных мер на фоне распространения заболевания. Кроме того, вахтовики написали открытое письмо, где сообщили, что их незаконно удерживают во ВЗиСе [временные здания и сооружения] около объекта.

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