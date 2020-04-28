Во Франции число заболевших коронавирусом приближается к 130 тысячам
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Во Франции коронавирус выявили почти у 130 тысяч человек. Об этом сообщает Генеральная дирекция здравоохранения страны.
Так, коронавирусом заразились 129 859 человек. В больницах находятся 27 484 пациента, за сутки были госпитализированы 1 321 инфицированных.
При этом из больниц выписывается больше людей, чем поступает.
Общее число умерших составляет 23 660, из них 14 810 скончались в больницах, 8850 в социальных и медики-социальных учреждениях.
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