Путин привел в пример Спарту, говоря о защите россиян от COVID-2019

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Президент России Владимир Путин, говоря о защите российских граждан от коронавируса, привел в пример Спарту, где жестокое отношение к слабым категориям населения привело к гибели государственности. Об этом он рассказал в ходе совещания по ситуации с инфекцией.

Глава государства рассказал миф о том, что больных и слабых граждан древней Спарты бросали в пропасть со скалы Тайгет. По словам Путина, даже такие жесткие порядки не помогли сохранить государственность.

«Как говорится, история поучительна», — подчеркнул президент.

Говоря о защите старшего поколения, Путин напомнил рассказ Джека Лондона «Закон жизни», где молодые оставляли своих родителей в лесу умирать.

«Вы можете хоть на миг представить, что можно поступить с нашими родителями, с нашими бабушками и дедушками так, как в этом рассказе? Никогда в это не поверю, это не наш генетический код», — сказал глава государства.

В связи с распространением коронавируса в России режим нерабочих дней и все ограничения продлены до 11 мая включительно. В стране на данный момент зарегистрировано 93 558 случаев заражения коронавирусом, 867 человек умерли, 8 456 вылечились.

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