Названо занятие, защищающее пожилых от чувства одиночества

Регулярное чтение может защищать пожилых людей от чувства одиночества — особенно тех, у кого мало близких друзей и родственников. К такому выводу пришли исследователи. По их данным, устойчивая уединенная привычка способна стать «второй линией защиты» от социальной изоляции и в ряде случаев оказаться не менее эффективной, чем участие в групповых мероприятиях. Работа опубликована в журнале Journal of Social and Personal Relationships (JSPR).

Одиночество признано серьезным фактором риска для физического и психического здоровья в пожилом возрасте. Обычно специалисты рекомендуют расширять круг общения и чаще участвовать в совместных активностях. Однако для многих людей это затруднительно из-за проблем со здоровьем, ограниченной мобильности или утраты супруга и близких друзей.

«Одиночество — значимая проблема в позднем возрасте, особенно для людей с очень узким кругом доверенных лиц. Советы чаще всего сводятся к расширению социальных связей, но это не всегда возможно», — отметил автор исследования Хаосен Сун, доцент Университета Невады в Рино.

Ученые проанализировали данные общеевропейского исследования здоровья, старения и выхода на пенсию (SHARE), включавшего 31 935 человек в возрасте от 54 лет. Участники указывали, с кем обсуждали важные личные вопросы за последний год (до семи человек), оценивали удовлетворенность своим социальным кругом и отвечали на вопросы о частоте чувства изоляции.

Также фиксировалось, как часто респонденты участвовали в социальных активностях (волонтерство, курсы, клубы) и занимались уединенными видами досуга — в частности, ежедневно читали или играли в кроссворды и судоку.

Анализ показал: у людей с небольшим числом близких контактов и социальная, и уединенная активность были связаны с меньшим уровнем одиночества. Однако именно ежедневное чтение демонстрировало наиболее устойчивый эффект. Эта связь сохранялась даже после учета состояния здоровья, изменений в размере социальной сети, уровня депрессии и личностных особенностей.

При этом многие групповые занятия не показали статистически значимого защитного эффекта для людей с очень узким кругом общения. В отличие от них чтение было связано со снижением чувства одиночества как напрямую, так и через повышение удовлетворенности существующими отношениями.

«Речь не о том, что чтение заменяет отношения. Скорее, регулярная увлекательная уединенная практика может стать практичным инструментом для тех, чьи социальные возможности ограничены», — подчеркнул Сун.

