Адвокат опроверг попытку суицида экс-генсека Совета Европы

Dagbladet: Ягланд госпитализирован из-за нагрузки, связанной с делом Эпштейна
Mateusz Wlodarczyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экс-премьера Норвегии, бывшего генерального секретаря Торбьёрна Ягланда госпитализировали из-за нагрузки, связанной с документами по делу Джеффри Эпштейна. Об этом изданию Dagbladet заявил адвокат Андерс Бросвит.

Он также отверг новости о том, что Ягланд был госпитализирован после попытки самоубийства.

«Это неверно», — заявил Бросвит.

До этого портал iNyheter со ссылкой на источники сообщил, что Ягланд находится в больнице после попытки самоубийства на фоне проведения против него антикоррупционного расследования из-за его связей с Эпштейном.

До этого стало известно, что комитет министров Совета Европы снял дипломатический иммунитет с Ягланда из-за начатого против него расследования.

Ягланд занимал должность генсека Совета Европы в 2009-2019 годах. До этого в 1996-1997 годах он был премьером Норвегии.

30 января минюст США опубликовал 3 млн файлов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в преступлениях против несовершеннолетних и секс-торговле. По данным издания Le Monde, в этих документах в том числе упоминается Турбьёрн Ягланд. Согласно архивам, он попросил у финансиста гарантию при покупке недвижимости, однако ответ на его просьбу неизвестен.

Ранее стало известно, сколько человек лишились своих должностей из-за публикации файлов Эпштейна.

 
