У свердловчанки угнали автомобиль и жестоко избили, когда она попыталась вернуть его

В Свердловской области у девушки угнали автомобиль и жестоко избили, когда она попыталась вернуть его. Об этом стало известно URA.RU.

По словам 26-летней Екатерины Лазаревой, 3 января пригласила подругу отметить новоселье в коттеджном поселке «Чистые Росы-2» Белоярского округа. Та приехала из Екатеринбурга с ранее судимым мужчиной по прозвищу Урган, они остались на ночь.

Наутро Екатерина обнаружила пропажу ценных вещей, денег, зарядки от iPhone и машины с парковки. Девушка заподозрила в угоне и краже спутника подруги и вызвала его на разговор. Мужчина сначала отпирался, а потом стал оскорблять Екатерину и угрожать ей.

«Он объяснил так, что ему нужно было съездить в город, поэтому он взял мой автомобиль. Но не вернул его. С того дня на меня посыпались угрозы с его стороны, а также через третьих лиц. К моей маме приезжали какие-то дагестанцы и азербайджанцы, а на моем участке ползали незнакомые мне люди», — вспоминает Лазарева.

В ночь на 13 февраля к Лазаревой, по ее словам, приехал друг Ургана. Он жестоко избил ее, вырвав ногти на левой руке и серьги из ушей, а потом ушел.

Врачи диагностировали у жертвы закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, резаные раны, серьезные травмы связок и сухожилий. Узнав, что она собирается обратиться в полицию, Урган под давлением и угрозами заставил Лазареву написать расписку об отсутствии претензий.

По словам Екатерины, ущерб превышает 200 тыс. рублей, но полиция отказала в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления. Урган отрицает вину, тем временем девушке предстоит долгая реабилитация и ряд операций.

