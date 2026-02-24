Размер шрифта
Хулио Иглесиас хочет получить компенсацию за высказывания вице-премьера Испании

Хулио Иглесиас обратился в суд Мадрида из-за заявлений вице-премьера Испании
Michael Dwyer/AP

Певец Хулио Иглесиас потребовал, чтобы вице-премьер Испании Йоланда Диас отказалась от своих комментариев по поводу публикации утверждений двух экс-сотрудниц исполнителя, обвинивших его в домогательствах. Об этом сообщает El Mundo.

В публикации отмечается, что исполнитель настаивает на компенсации нанесенного ущерба. Адвокат Иглесиаса подал ходатайство в суд Мадрида с изложением требований певца. В случае их неисполнения защита Иглесиаса готова начать уголовный процесс.

Диас 13 января в соцсетях и в интервью испанскому телеканалу заявила о ситуации рабства», в которой якобы находились бывшие сотрудницы Иглесиаса.

До этого Иглесиас впервые ответил на обвинения двух женщин, утверждавших, что они подвергались сексуальным домогательствам с его стороны.

Две женщины, работавшие домработницами в особняке Иглесиаса, накануне обвинили артиста в домогательствах и сексуальном насилии. Одна из пострадавших заявила, что певец принуждал ее к сексу, давал пощечины, а также оскорблял ее и бил. Другая сотрудница пожаловалась на неуместные прикосновения, оскорбления, унижения и атмосферу постоянного преследования.

До этого сообщалось, что Иглесиас принуждал ведущую целовать его в эфире.

 
