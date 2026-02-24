Петербуржец разгромил молотком свою квартиру и пытался проникнуть в соседнюю

Житель Петербурга разгромил свою собственную квартиру и угрожал соседу молотком

ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области

В Купчино нетрезвый дебошир разнес свою квартиру и угрожал соседу молотком. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В понедельник, 23 февраля, в доме на Будапештской улице росгвардейцы задержали 35-летнего ранее судимого местного жителя.

Мужчина в состоянии наркотического опьянения устроил погром в своей квартире, уничтожив почти все вещи и мебель. Затем он взял молоток и стал бить им по входной двери соседней квартиры, угрожая жильцу расправой.

Сосед вызвал полицию. Наряд, прибывший на место происшествия, обнаружил дебошира в коридоре, он продолжал вести себя агрессивно и неадекватно, поэтому росгвардейцы применили физическую силу и надели на мужчину наручники.

Как сообщается, ранее он был судим за незаконное хранение наркотиков. Мужчину передали полицейским. Сумма ущерба выясняется.

