Политика

Буданов заговорил о правилах в конфликте России и Украины

Буданов: даже в условиях конфликта между Россией и Украиной должны быть правила
Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters Connect

Даже во время вооруженного конфликта между Россией и Украиной должны существовать определенные правила, которые нельзя переходить «ни при каких обстоятельствах». Об этом заявил глава офиса президента Владимира Зеленского Кирилл Буданов в комментарии «РБК-Украина».

По его словам, во время боевых действий «должны существовать определенные границы, через которые нельзя переступать ни при каких обстоятельствах». Среди таковых он назвал удары по больницам и роддомам, историческим и культурным объектам, а также гражданскому населению.

Кроме того, Буданов высказался против ударов по политическим центрам и местам пребывания лидеров конфликтующих сторон.

«Не имеет значения, речь о Киеве или условном Валдае. Тем более сейчас, когда идет непростой процесс мирных переговоров», — сказал Буданов.

Глава офиса Зеленского заявил, что в условиях переговоров эти правила являются особенно важными. Москва и Киев должны придерживаться определенных принципов, и только так можно достигнуть мира, считает он.

До этого бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что на данный момент нет шансов на достижение мирного соглашения по Украине, а большинство предлагаемых планов – «абстрактный набор рассуждений». Он также посетовал, что Запад применяет «примерно десятую часть того давления, которое необходимо оказывать» на Россию, чтобы склонить к переговорам.

Ранее Буданов анонсировал время для «окончательных решений» по конфликту на Украине.

 
