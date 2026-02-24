В Госдуме рассказали, можно ли продать квартиру, в которой прописаны дети

Квартиру без согласия опеки продавать можно, если несовершеннолетний ребенок в ней прописан, но не владеет долей имущества. Об этом рассказал «Газете.Ru» зампред думского комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

«Сразу нужно разделить два понятия: прописка ребенка в квартире и наличие у него права собственности на эту квартиру. Это разные вещи, и закон подходит к ним по-разному. Если ребенок просто зарегистрирован в квартире по месту жительства, но собственником не является, то продать такое жилье можно без согласия органов опеки. В договоре купли-продажи нужно просто предусмотреть сроки, в которые ребенок будет снят с регистрационного учета, обычно это делается после перехода права собственности к новому владельцу. Родители обязаны зарегистрировать ребенка по новому адресу, но это уже их обязанность перед законом, а не препятствие для сделки. Совсем другая ситуация возникает, если ребенок является собственником квартиры или имеет в ней долю. Здесь действует строгое правило: продажа возможна только с предварительного разрешения органа опеки и попечительства», — подчеркнул он.

Со своей стороны опека должна проверить новые условия проживания ребенка, предупредил депутат. Панеш рассказал, какие документы пригодятся для продажи квартиры, если ребенок владеет долей в ней.

«На практике органы опеки дают согласие только при условии, что взамен продаваемого жилья ребенок получает равноценное или лучшее, то есть не меньше по площади и не хуже по качеству. В некоторых случаях, например при переезде в другой регион, могут разрешить перечислить деньги от продажи доли ребенка на его банковский счет. Процедура получения разрешения занимает до 15 рабочих дней. Для этого родители подают заявление, прикладывают паспорта, свидетельство о рождении, документы на продаваемую и покупаемую квартиру. Если ребенку уже исполнилось 10 лет, органы опеки учитывают его мнение. Важно помнить, что сделки по отчуждению недвижимости несовершеннолетних подлежат обязательному нотариальному удостоверению. Это правило действует с 2016 года, и нотариус проверяет законность сделки, в том числе наличие разрешения органов опеки. Если продать квартиру без такого разрешения, когда оно требовалось, сделка может быть признана недействительной», — предупредил он.

Если нарушен закон и сделка прошла неправильно, то ее отменят, рассказал Панеш.

«Органы опеки или прокуратура вправе обратиться в суд с требованием вернуть все в первоначальное состояние, а это создаст большие проблемы и для продавцов, и для покупателей. Что касается детей в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, они уже могут сами подписывать договор купли-продажи, но только с письменного согласия родителей и с обязательным разрешением органов опеки. Таким образом, продать квартиру с прописанным ребенком можно, но если ребенок еще и собственник, нужно готовить документы и получать разрешение», — заключил он.

