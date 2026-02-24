«Лучший матч за 15 лет»: призер Олимпиады оценил финал между Канадой и США

Знаменитый в прошлом российский хоккеист Андрей Николишин, бронзовый призер Олимпийских игр и чемпион мира, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о финальном матче только что завершившейся Олимпиады, а также обо всем хоккейном турнире Игр.

«Финальный матч – это, наверное, за последние лет пятнадцать, такой по уровню и накалу игры и демонстрации мастерства самый-самый топовый из того, что я видел. По уровню турнира – нет, не соглашусь, потому что были хорошие матчи, были и такие, так скажем, не совсем зрелищные, интересные по содержанию. Но, в принципе, все достаточно прозаично было. Все же было изначально понятно, кто будет играть как надо», — считает Николишин.

Это была первая с 2014 года «Белая Олимпиада» с участием игроков из Национальной хоккейной лиги. В финале встретились сборные Канады и США, и американцы одержали победу в овертайме – 2:1. Таким образом, Канада не смогла взять золото впервые за последние пять олимпийских турниров с участием игроков из НХЛ.

Ранее в Норвегии выступили против возвращения России на международные старты.