В правительстве Британии ответили на данные о передаче ядерного оружия Киеву

Представитель Стармера отверг сообщения о планах Лондона передать ЯО Киеву
Watcharisma/Shutterstock/FOTODM

Официальный представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера опроверг сведения о том, что Париж и Лондон ведут работу по передаче Киеву ядерного оружия. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«В этом нет правды», — сказал представитель главы британского правительства.

Сотрудник Даунинг-стрит обратил внимание на слова Стармера о том, что Великобритания намерена продолжать усилия, направленные на достижение справедливого и долгосрочного мира на Украине.

24 февраля Служба внешней разведки России сообщила о планах Великобритании и Франции вооружить Украину ядерной бомбой.

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов предупредил властей Парижа и Лондона, что подобный шаг станет не просто нарушением всех международных договоренностей, но и спровоцирует «новую войну» со всеми вытекающими последствиями. Он отметил, что в случае передачи ВСУ ядерного оружия Россия будет иметь право нанести ответные ядерные удары как по территории Украины, так и по заводам и базам Франции и Великобритании, откуда были доставлены боеголовки.

Ранее Путин высказался о ядерном щите России.

 
