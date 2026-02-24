Размер шрифта
В Совфеде предупредили о последствиях передачи Украине ядерного оружия

В СФ заявили об эскалации конфликта в случае передачи Украине ядерного оружия
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Предоставление Киеву ядерного оружия приведет к резкой эскалации украинского конфликта, а также создаст прямые угрозы безопасности России, равно как и Европы. Об этом сказано в обращении Совета Федерации в парламенты Великобритании и Франции, Европарламент, а также в ООН, МАГАТЭ.

В послании также отмечается, что российские сенаторы крайне встревожены намерением Лондона и Парижа передать Украине ядерные взрывные устройства.

24 февраля в Службе внешней разведки России сообщили о планах Великобритании и Франции передать Украине ядерное оружие.

Эта информация незамедлительно вызвала реакцию в Кремле. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, Москва намерена обсудить с Вашингтоном планы по ядерному вооружению Украины.

В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что планы Лондона и Парижа передать ВСУ ядерное оружие «граничат с безумием».

Ранее политолог раскрыл, в каком случае Украина получит ядерное оружие от Запада.

 
