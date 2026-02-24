Трамп урегулировал иск о нарушении авторских прав

Родственники и распорядители наследия американского исполнителя Айзека Хейза объявили об урегулировании иска против президента США Дональда Трампа, которого они обвиняли в нарушении авторских прав во время предвыборных кампаний 2020 и 2024 годов. Об этом сообщает CBS.

Семья музыканта подала иск против Трампа и его предвыборного штаба в августе 2024 года за то, что он в течение нескольких лет без разрешения использовал композицию Хейза Hold On, I'm Coming. В жалобе отмечалось, что действующий президент США нарушил права исполнителя 133 раза, несмотря на предупреждения.

Условия урегулирования иска не сообщаются.

До этого генеральный прокурор штата Мэриленд Энтони Браун подал иск против администрации президента США из-за строительства федерального центра содержания под стражей нелегальных мигрантов. Иск оспаривает приобретение министерством внутренней безопасности (МВБ) и Иммиграционной службой (ICE) склада для переоборудования его в центр содержания иммигрантов под стражей. Утверждается, что сделка обошлась в $102,4 млн из федеральных налоговых поступлений.

Ранее сообщалось, что в Британии хотят взыскать с Трампа $134 млрд за ущерб экономике.