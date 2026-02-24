Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Культура

Трамп урегулировал иск о нарушении авторских прав

Семья музыканта Хейза и Трамп урегулировали иск о нарушении авторских прав
Jeffrey Phelps/AP

Родственники и распорядители наследия американского исполнителя Айзека Хейза объявили об урегулировании иска против президента США Дональда Трампа, которого они обвиняли в нарушении авторских прав во время предвыборных кампаний 2020 и 2024 годов. Об этом сообщает CBS.

Семья музыканта подала иск против Трампа и его предвыборного штаба в августе 2024 года за то, что он в течение нескольких лет без разрешения использовал композицию Хейза Hold On, I'm Coming. В жалобе отмечалось, что действующий президент США нарушил права исполнителя 133 раза, несмотря на предупреждения.

Условия урегулирования иска не сообщаются.

До этого генеральный прокурор штата Мэриленд Энтони Браун подал иск против администрации президента США из-за строительства федерального центра содержания под стражей нелегальных мигрантов. Иск оспаривает приобретение министерством внутренней безопасности (МВБ) и Иммиграционной службой (ICE) склада для переоборудования его в центр содержания иммигрантов под стражей. Утверждается, что сделка обошлась в $102,4 млн из федеральных налоговых поступлений.

Ранее сообщалось, что в Британии хотят взыскать с Трампа $134 млрд за ущерб экономике.

 
Теперь вы знаете
На Дурова завели дело о терроризме. Как с Telegram и его основателем борются в России и других странах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!