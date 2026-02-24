Размер шрифта
Петербурженка получила 18 лет за слежку за российскими военными в Ростове-на-Дону

Руслан Кривобок/РИА Новости

Жительница Санкт-Петербурга Анастасия Донова получила 18 лет тюрьмы за подготовку теракта и госизмену, сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.

По информации суда, в 2024 году Донова вместе с подругой связались с представителем украинской разведки и получили от него задание прибыть в Ростов-на-Дону для выполнения поручения «в интересах украинской разведки против безопасности РФ». По заданию куратора, в городе они следили за представителями командного состава Вооруженных Сил РФ и должностного лица Луганской Народной Республики.

Позднее Доновой и ее знакомой поручили изготовить взрывное устройство, для чего подсудимая купила все необходимое и хранила у себя в течение января 2025 года.

По решению суда Донова получила 18 лет в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 500 тыс. рублей. Женщина была осуждена по четырем статьям: за покушение на незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, за приготовление к совершению теракта и за госизмену.

До этого житель Донецка получил срок за работу на «Легион «Свобода России».

Ранее москвич получил 15 суток ареста из-за логотипа Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

 
