Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Грузинский министр отказала Британии в праве на имидж «адвоката свободы слова»

МИД Грузии: санкции Британии противоречат ее имиджу адвоката свободы слова
Österreichisches Außenministerium/Flickr

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили подвергла резкой критике действия Великобритании, которая, по её словам, позиционируя себя как защитница свободы слова, одновременно вводит санкции против грузинских телеканалов. С таким заявлением глава грузинского внешнеполитического ведомства выступила перед журналистами, передает ТАСС.

Бочоришвили назвала немыслимой ситуацию, когда страна называет себя «адвокатом свободы слова», но при этом борется со СМИ, аргументируя это их популярностью и наличием зрителей. По ее словам, это «невообразимое» и «полностью беспочвенное нападение на Грузию».

Генсек правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал решение Лондона несправедливым, неаргументированным, «категорически неприемлемым», демонстрирующим неуважение к суверенитету республики и стремление вмешаться в ее внутриполитические дела.

Соединенное Королевство включило в свои санкционные списки грузинские телеканалы Imedi и Postv. В документе, распространенном британским МИД, утверждается, что эти телеканалы распространяли намеренно вводящую в заблуждение информацию об украинском конфликте.

Ранее посол Германии резко высказался в адрес властей Грузии.

 
Теперь вы знаете
На Дурова завели дело о терроризме. Как с Telegram и его основателем борются в России и других странах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!