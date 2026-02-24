Мишустин отчитается перед Госдумой

Мишустин 25 февраля представит в Госдуме отчет правительства за прошлый год

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду, 25 февраля, представит в Государственной думе отчет правительства за 2025 год. Об этом сообщили «Интерфакс» в пресс-службе кабмина.

«25 февраля Михаил Мишустин выступит в Государственной думе с отчетом о результатах деятельности правительства за 2025 год, а также ответит на вопросы парламентариев», — сказано в сообщении.

В нем также отмечается, что в заседании поучаствуют члены кабмина.

До этого председатель нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин заявил, что с этой недели начнутся встречи политических фракций Госдумы с Мишустиным. По его словам, в 2026 году принято решение начать встречи раньше, чтобы было больше возможностей для обсуждения вопросов, проблемных тем и времени на подготовку к заседанию.

Работа правительства России в 2025 году была сосредоточена на запуске обновленных национальных проектов, обеспечении устойчивости экономики в условиях санкций и выполнении социальных обязательств. Доходы федерального бюджета превысили 36,5 трлн рублей, при этом расходы составили около 42,3 трлн рублей.

Ранее Мишустин рассказал, как правительство планирует бороться с серыми схемами в бизнесе.