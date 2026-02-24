В Тульской области состоится первый слет учителей физкультуры

700 педагогов соберутся со всей России на Всероссийском съезде учителей физкультуры

В Тульской области пройдет первый Всероссийский съезд учителей физкультуры, на мероприятии соберутся около 700 педагогов со всей России. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что мероприятие состоится 18-22 мая, в нем примут участие более 1000 участников из 89 регионов страны. Преподаватели физкультуры и профессиональные спортсмены обменяются своими лучшими практиками, спортивные федерации представят передовые предложения, отметил губернатор.

Миляев на съезде проведет открытое заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Физическая культура и спорт».

24 февраля Миляев вместе с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым и министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым провели заседание оргкомитета Всероссийского съезда учителей физкультуры, на котором, в частности, обсудили привлечение участников из новых российских регионов и ветеранов СВО, а также интеграцию в мероприятия тематики Года единства народов России.

В прошлом году президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость максимальной поддержки авторитета учителей физкультуры, сокращения для них формальной отчетности и улучшения условия труда.

