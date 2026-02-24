Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

В Тульской области состоится первый слет учителей физкультуры

700 педагогов соберутся со всей России на Всероссийском съезде учителей физкультуры
matimix/Shutterstock/FOTODOM

В Тульской области пройдет первый Всероссийский съезд учителей физкультуры, на мероприятии соберутся около 700 педагогов со всей России. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что мероприятие состоится 18-22 мая, в нем примут участие более 1000 участников из 89 регионов страны. Преподаватели физкультуры и профессиональные спортсмены обменяются своими лучшими практиками, спортивные федерации представят передовые предложения, отметил губернатор.

Миляев на съезде проведет открытое заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Физическая культура и спорт».

24 февраля Миляев вместе с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым и министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым провели заседание оргкомитета Всероссийского съезда учителей физкультуры, на котором, в частности, обсудили привлечение участников из новых российских регионов и ветеранов СВО, а также интеграцию в мероприятия тематики Года единства народов России.

В прошлом году президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость максимальной поддержки авторитета учителей физкультуры, сокращения для них формальной отчетности и улучшения условия труда.

Ранее врач-эндокринолог связала усталость у детей с недостатком уроков физкультуры в школе.

 
Теперь вы знаете
На Дурова завели дело о терроризме. Как с Telegram и его основателем борются в России и других странах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!