Финляндия не будет участвовать в открытии Паралимпиады из-за России

Председатель Паралимпийского комитета Финляндии Сари Раутио заявила, что спортсмены страны не примут участия в церемонии открытия Игр в Италии из-за того, что на церемонию были приглашены россияне с национальной символикой. Ее слова приводит Yle.

«Мы хотим выразить свое отношение к решению Международного паралимпийского комитета в адрес российских спортсменов, пропустив церемонию открытия, как к этому призывала Украина», — подчеркнула она.

23 февраля глава Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс заявил, что российские спортсмены выступят с национальными атрибутами Играх-2026. По его словам, предстоящий бойкот украинской делегации из-за этого ничего не изменит.

21 февраля появилась информация, что Чехия будет бойкотировать открытие Паралимпиады в Италии из-за того, что российские атлеты будут участвовать в ней под своим флагом.

IPC в сентябре 2025 года снял санкции с России и Белоруссии, вернув им право выступать с С 26 по 27 сентября 2025 года в Сеуле прошла Генеральная Ассамблея Международного паралимпийского комитета. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России, а также против продления частичной приостановки его членства.

Ранее в Норвегии выступили против возвращения России на международные старты.