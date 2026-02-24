Размер шрифта
В США самолет с 179 пассажирами загорелся и поджег взлетную полосу

New York Post: горящий самолет Delta с 179 пассажирами поджег взлетную полосу
Atosan/Shutterstock/FOTODOM

В США самолет, на борту которого было 179 пассажиров, загорелся и поджег взлетную полосу во время аварийной посадки. Об этом сообщает газета The New York Post.

Все случилось 22 февраля в международном аэропорту Саванна/Хилтон-Хед на рейсе в Атланту.

Экипаж Boeing 737-900 вскоре взлета сообщил о возгорании левого двигателя. Самолет вернулся в аэропорт отправления, однако после экстренного приземления загорелась трава вдоль рулежной дорожки.

До этого в США борт вернулся в аэропорт вылета из-за буйного пассажира спустя 15 минут после вылета. Самолет Delta Air Lines с 85 пассажирами и пятью членами экипажа пробыл в воздухе около 15 минут и вернулся в аэропорт вылета. Причиной стал неадекватный пассажир, проявлявший агрессивное поведение по отношению к другим людям на борту.

Ранее пассажиры подрались из-за расистских высказываний на борту самолета и попали на видео.

 
