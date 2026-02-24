Президент Мексики может подать в суд на Маска

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум может направить иск в адрес американского предпринимателя Илона Маска из-за его слов о связях лидера с картелями. Об этом Шейнбаум заявила журналистам, пишет РИА Новости.

«Этим занимаются юристы», — сказала глава Мексики.

Маск в комментарии в соцсети Х написал, что Шенйбаум «просто говорит то, что ей велят боссы ее картелей».

В мексиканском штате Халиско в ходе спецоперации сил безопасности был ликвидирован Немесио Осегера Сервантес (Эль Менчо) — лидер одного из самых мощных наркокартелей страны «Новое поколение Халиско» (CJNG). После известий о его ликвидации в Халиско и еще как минимум восьми штатах вспыхнули беспорядки: члены картеля перекрывают дороги, жгут автомобили и грабят магазины. Власти ввели усиленные меры безопасности, временно закрыты аэропорты Гвадалахары и Пуэрто-Вальярты. Посольство США призвало американцев укрыться, данных о пострадавших россиянах пока нет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

