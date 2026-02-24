Покинувшие Запад политики и журналисты соберутся в Петербурге на форуме

Иностранные журналисты, политики и общественные деятели, которые покинули страны Запада из-за поддержки России и специальной военной операции (СВО) РФ, примут участие в Невском форуме друзей России в Санкт-Петербурге. Об этом в беседе с ТАСС сообщил финский журналист Кости Хейсканен.

«Иностранным журналистам, общественникам и политикам, которые поддерживают Россию и сражаются с западной русофобией, нужно объединяться. Для этого при поддержке фонда «Нева» мы проводим с 5 по 8 марта в Санкт-Петербурге Невский форум друзей России», — сказал Хейсканен.

По его словам, мероприятие посетят 250 репатриантов, переехавших из западных стран в Россию. В частности, речь идет об известных американском и французском журналистах Джоне Вароли и Винченцо Лоруссо.

Кроме того, Хейсканен отметил, что на форуме будут гости из США, Финляндии, ФРГ, Италии, Швеции, Португалии, Великобритании, Китая, стран Латинской Америки и других государств. Мероприятие преследует следующие цели: развитие народной дипломатии, демонстрация отсутствия международной изоляции России, обсуждение форматов гуманитарной помощи участникам СВО с участием волонтеров, военных корреспондентов, молодежи и представителей общественных организаций, а также помощь иностранцам-релокантам в адаптации к жизни в РФ.

До этого вице-спикер Госдумы Александр Бабаков заявил, что число иностранных журналистов, готовых видеть и понимать суть происходящего в зоне СВО, растет.

Ранее в МИД России заявили, что Запад использует СМИ как оружие в информационной войне.