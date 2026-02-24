Пискарев: Запад пытается внедрить провокаторов в органы власти к выборам в ГД

На Западе готовят провокации на выборах в Госдуму. Об этом заявил глава думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ Василий Пискарев, его слова приводит Telegram-канал комиссии.

«Проведенный нами анализ показывает, что ведется активная работа над подготовкой провокаторов на выборах. Западники также будут пытаться внедрить своих агентов влияния в представительные органы власти», — сказал Пискарев.

Выборы депутатов в Госдуму ожидаются 20 сентября 2026 года. Россияне будут выбирать депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва. 225 депутатов изберут по партийным спискам и 225 — по одномандатным округам. Общее число мест в Думе не изменится, их останется 450.

По словам Пискарева, Запад пытается через сеть подконтрольных ему организаций оказать давление на политиков, готовых сотрудничать с Москвой. В качестве примера он привел «Европейскую платформу за демократические выборы» (EPDE), которая обратилась к мировым СМИ и политическим партиям с заявлением о несоответствии предстоящих думских выборов в России западным стандартам и призвала проигнорировать предложение РФ стать наблюдателями, назвав его «фейковым».

