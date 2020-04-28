В Севастополе коронавирус обнаружили у 36 строителей

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Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе коронавирус обнаружили у 36 работников строительной площадки. Об этом он рассказал в ходе совещания с президентом по ситуации с новой инфекцией.

«Сегодня перед совещанием пришла информация о том, что на одной из наших строительных площадок появился небольшой очаг – 36 человек инфицированных», — сказал он.

Развожаев отметил, что число зараженных строителей почти равно количеству заболевших в Севастополе за весь период пандемии. По его словам, работники болеют коронавирусом в легкой форме. Однако они госпитализированы, ситуация находится под контролем.

Таким образом, в Севастополе COVID-2019 заразились 73 человека, 7 выздоровели.

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