Власти Фиджи не разрешили вывозному самолету совершить посадку и забрать россиян

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Власти Фиджи не разрешили приземлиться российскому лайнеру, который должен был забрать граждан страны с острова, сообщили в Минкомсвязи России.

По данным российского ведомства, власти государства в южной части Тихого океана не одобрили посадку воздушного борта (рейс №UTA9033), который должен был забрать российских граждан с острова.

В связи с этим в настоящее время прорабатываются иные варианты возвращения граждан РФ на родину.

«Рейс 27 апреля проследует по маршруту Денпасар — Бангкок — Сургут», — уточнили в министерстве.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса.

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