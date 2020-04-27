Коронавирус за сутки выявили у 6 198 человек в России

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За прошедшие сутки в 84 российских регионах было обнаружено 6 198 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщили в оперативном штабе.

На первом месте по приросту больных за сутки вновь оказалась Москва, где инфекция зафиксирована у 2 871 человека. На втором месте Подмосковье и 638 заболевших. Тройку закрывает Нижегородская область — 207.

Общее число заболевших на сегодняшний день составляет 87 147. За сутки выздоровели 579 пациентов (всего — 7346). Число летальных исходов возросло до 794 (+50).

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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