В РПЦ рассказали, как укрепить семью на самоизоляции

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В РПЦ рассказали, как избежать ссор во время самоизоляции и укрепить свою семью. Об этом «Говорит Москва» заявил глава синодального Отдела по церковной благотворительности епископ Пантелеимон.

Он отметил, что супругам стоит воздерживаться от упреков в адрес друг друга, возложив на себя такое обязательство.

По мнению епископа, жителям России нужно научиться взаимопониманию, а также испытывать сочувствие к ближнему.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых мер по борьбе с распространением нового типа коронавируса COVID-19. Так в столице был введен ряд правил по ограничению передвижения по городу. Аналогичные решения были приняты в Подмосковье.

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