Власти Испании смягчат карантин со 2 мая
Власти Испании разрешат гражданам страны выходить на прогулки и заниматься спортом на улице начиная со 2 мая, сообщает газета El Pais со ссылкой на заявление премьер-министра королевства Педро Санчеса.
«Этот этап перехода чреват рисками и опасностями <...> У нас нет безошибочного руководства», — сказал Санчес.
Согласно новым нормам, жители Испании смогут находиться на улице только с членами своих семей. Детям до 14 лет разрешат выходить на прогулку только в сопровождении взрослых и на расстояние не далее километра от дома.
Также премьер-министр отметил, что новый регламент борьбы с инфекцией вступит в силу только в случае, если ситуация с коронавирусом будет развиваться в «таком же положительном ключе», как и в настоящее время.
В настоящее время в стране наблюдается спад прироста новых инфицированных коронавирусом и смертности от заболевания. На сегодняшний день в Испании подтверждено 223 759 случаев заражения COVID-19, 22 902 человека погибли.
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