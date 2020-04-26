Власти Испании смягчат карантин со 2 мая

<img src="//img.gazeta.ru/files3/211/12186211/RTX6L6PX-pic905-895x505-89556.jpg">

Власти Испании разрешат гражданам страны выходить на прогулки и заниматься спортом на улице начиная со 2 мая, сообщает газета El Pais со ссылкой на заявление премьер-министра королевства Педро Санчеса.

«Этот этап перехода чреват рисками и опасностями <...> У нас нет безошибочного руководства», — сказал Санчес.

Согласно новым нормам, жители Испании смогут находиться на улице только с членами своих семей. Детям до 14 лет разрешат выходить на прогулку только в сопровождении взрослых и на расстояние не далее километра от дома.

Также премьер-министр отметил, что новый регламент борьбы с инфекцией вступит в силу только в случае, если ситуация с коронавирусом будет развиваться в «таком же положительном ключе», как и в настоящее время.

В настоящее время в стране наблюдается спад прироста новых инфицированных коронавирусом и смертности от заболевания. На сегодняшний день в Испании подтверждено 223 759 случаев заражения COVID-19, 22 902 человека погибли.

НОВОСТИ:

— Число заразившихся COVID-19 в Германии превысило 154 тысячи

— В Китае за последние сутки не зафиксировали смертей от коронавируса