Почти 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

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В аэропортах Москвы задержали и отменили почти 20 рейсов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

По данным на 23.25 мск, во Внуково отменен один рейс.

В Домодедово отменено 15 рейсов. В свою очередь, в Шереметьево отменено еще три рейса.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

В мире инфицированы вирусом более 2,9 млн человек, выздоровели более 832 тыс. пациентов, умерли — 202 501.

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