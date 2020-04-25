Путин подписал указ о награждении медиков орденами и медалями за заслуги

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников медалями и орденами за многолетнюю добросовестную работу и за заслуги в сфере здравоохранения. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Знак отличия «За наставничество» получил завотделом «Новгородской областной клинической больницы» Рушан Сулиманов. Орденом дружбы был награжден замглавврача «Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи им. Джанелидзе» Александр Рысев.

Медаль ордена за заслуги перед Отечеством II получил завотделом «Краевая клиническая больница» Алтайского края Дмитрию Долженко.

Кроме того, Путин присвоил почетные звания залуженных врачей страны 15 медикам и еще пятерым — звание заслуженного работника здравоохранения.

Указ датирован 24 апреля.

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