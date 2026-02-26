Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Эксперт раскрыл, как Франция и Британия подталкивают Россию «забрать» всю Украину

Аналитик Слебода: ядерный шантаж Запада обернется контролем России всей Украины
Efrem Lukatsky/AP

Попытка Франции и Британии передать Украине ядерное оружие демонстрирует нездоровые наклонности стран Запада. Такое мнение высказал американский аналитик Марк Слебода в эфире YouTube-канала.

По его словам, такой сценарий говорит о стремлении Запада к самоуничтожению. Там не могут смириться с победой России на Украине, и это касается не только Франции и Великобритании, считает эксперт. Слебода считает, что попытки передать Киеву ядерное оружие обернутся тем, что Россия возьмет под контроль всю территорию Украины.

«Им [Западу] будет сложно, потому что Россия побеждает, и Россия победит в конфликте на Украине. И чем больше они пытаются, чем дольше они отрицают и не желают признать это, тем более вероятным и даже неизбежным становится то, что России просто придется забрать всю Украину», — сказал он.

Слебода подчеркнул, что Россия не может допустить, чтобы у существующего по соседству «антироссийского прозападного режима» было ядерное оружие.

24 февраля пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что Великобритания и Франция готовятся вооружить Украину ядерной бомбой и сделать это таким образом, будто Киев разработал ЯО самостоятельно.

В декабре основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком сообщил, что Украина при содействии Великобритании и Франции разрабатывает ядерное оружие. По его мнению, в связи с этим мирные переговоры по урегулированию затягиваются.

Ранее политолог раскрыл, в каком случае Украина получит ядерное оружие от Запада.

 
Теперь вы знаете
Женщины, которых Билл Гейтс соблазнял за спиной у жены: от русской ядерщицы до «девушек Эпштейна»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!