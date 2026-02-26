Попытка Франции и Британии передать Украине ядерное оружие демонстрирует нездоровые наклонности стран Запада. Такое мнение высказал американский аналитик Марк Слебода в эфире YouTube-канала.

По его словам, такой сценарий говорит о стремлении Запада к самоуничтожению. Там не могут смириться с победой России на Украине, и это касается не только Франции и Великобритании, считает эксперт. Слебода считает, что попытки передать Киеву ядерное оружие обернутся тем, что Россия возьмет под контроль всю территорию Украины.

«Им [Западу] будет сложно, потому что Россия побеждает, и Россия победит в конфликте на Украине. И чем больше они пытаются, чем дольше они отрицают и не желают признать это, тем более вероятным и даже неизбежным становится то, что России просто придется забрать всю Украину», — сказал он.

Слебода подчеркнул, что Россия не может допустить, чтобы у существующего по соседству «антироссийского прозападного режима» было ядерное оружие.

24 февраля пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что Великобритания и Франция готовятся вооружить Украину ядерной бомбой и сделать это таким образом, будто Киев разработал ЯО самостоятельно.

В декабре основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком сообщил, что Украина при содействии Великобритании и Франции разрабатывает ядерное оружие. По его мнению, в связи с этим мирные переговоры по урегулированию затягиваются.

Ранее политолог раскрыл, в каком случае Украина получит ядерное оружие от Запада.