Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Культура

Ники Минаж показала Библию с автографом от Трампа

Президент США Трамп подарил Ники Минаж Библию со своим автографом
Kevin Lamarque/Reuters/X

Тринидадская рэперша Ники Минаж сообщила в соцсети X, что президент США Дональд Трамп подарил ей Библию со своим автографом.

Минаж опубликовала фото лимитированной Библии с автографом Трампа. На издании есть подпись «Боже, благослови Америку», а также изображен флаг США. Артистка назвала эту книгу одним из самых значимых подарков в своей жизни.

К Библии также прилагается ручка, на которой выгравирован автограф Трампа. В комментариях рэпершу раскритиковали.

«Один из самых значимых подарков, которые ты получила, — это библия с автографом Трампа? Это насмешка над богом, а ты – фальшивая христианка», — заявил пользователь.

Ники Минаж в последние месяцы активно поддерживала Трампа. Во время организованного минфином США саммита по поводу клиентских счетов в Вашингтоне артистка назвала себя «поклонницей президента номер один», а Трамп в ответ похвалил ее ногти.

В конце января Минаж сообщила, что получит паспорт США после получения «золотой карты» от президента страны Дональда Трампа бесплатно. Обычно карта Trump Gold предлагает людям гражданство, только если они готовы заплатить $15 тысяч за обработку данных Министерства внутренней безопасности и взнос в размере $1 млн.

Ранее Ники Минаж поздравила Трампа с Днем президента романтичным фото.

 
Теперь вы знаете
Женщины, которых Билл Гейтс соблазнял за спиной у жены: от русской ядерщицы до «девушек Эпштейна»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!