Ники Минаж показала Библию с автографом от Трампа

Тринидадская рэперша Ники Минаж сообщила в соцсети X, что президент США Дональд Трамп подарил ей Библию со своим автографом.

Минаж опубликовала фото лимитированной Библии с автографом Трампа. На издании есть подпись «Боже, благослови Америку», а также изображен флаг США. Артистка назвала эту книгу одним из самых значимых подарков в своей жизни.

К Библии также прилагается ручка, на которой выгравирован автограф Трампа. В комментариях рэпершу раскритиковали.

«Один из самых значимых подарков, которые ты получила, — это библия с автографом Трампа? Это насмешка над богом, а ты – фальшивая христианка», — заявил пользователь.

Ники Минаж в последние месяцы активно поддерживала Трампа. Во время организованного минфином США саммита по поводу клиентских счетов в Вашингтоне артистка назвала себя «поклонницей президента номер один», а Трамп в ответ похвалил ее ногти.

В конце января Минаж сообщила, что получит паспорт США после получения «золотой карты» от президента страны Дональда Трампа бесплатно. Обычно карта Trump Gold предлагает людям гражданство, только если они готовы заплатить $15 тысяч за обработку данных Министерства внутренней безопасности и взнос в размере $1 млн.

Ранее Ники Минаж поздравила Трампа с Днем президента романтичным фото.