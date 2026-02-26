Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Президент Польши назвал «главного врага» России

Президент Навроцкий: Россия видит в НАТО врага и пытается ослабить альянс
Brian Snyder/Reuters

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Россия якобы ведет «цивилизационную войну» против Запада и считает НАТО своим главным врагом. Его слова приводит Polskie Radio.

«Россия видит в Североатлантическом альянсе своего главного врага и неизменно воспринимает Польшу и НАТО именно таким образом. Для ослабления Союза она предпринимает действия, направленные на подрыв доверия к статье 5, а также продолжит запугивание государств восточного фланга», — заявил Навроцкий.

Он также указал на высокую активность гибридных операций и кампаний влияния по всей Европе со стороны России. Он призвал Североатлантический альянс быть готовым ответить на ряд инцидентов, которые якобы проверяют «устойчивость» Европы.

До этого глава делегации России на переговорах в Вене Юлия Жданова заявила, что страны НАТО разрабатывают сценарий большой войны против Москвы. По ее словам, большинство войн на территорию России приходили с Запада.

Ранее Сикорский удивился отсутствию солидарности между Украиной и Венгрией.

 
Теперь вы знаете
Женщины, которых Билл Гейтс соблазнял за спиной у жены: от русской ядерщицы до «девушек Эпштейна»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!