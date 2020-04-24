Скворцова: Россия может выйти «на плато» коронавируса на следующей неделе

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Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что распространение коронавируса в России может перейти в стадию плато на следующей неделе, сообщает ТАСС.

«Очень надеемся, что на следующей неделе мы выйдем на плато, мы какое-то время на нем продержимся и пойдем вниз», — сказала она на онлайн-заседании фракции партии «Единая Россия» в Госдуме.

Ранее Скворцова заявила, что Россия выйдет на плато по коронавирусу до конца апреля.

В России на данный момент зарегистрировано 68 622 случая заражения коронавирусом, 615 человек умерли, 5 568 вылечились.

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