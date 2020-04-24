СК просит ареста экс-депутата Волчека и бизнесмена Плиева по делу о мошенничестве
Следственный комитет РФ просит Пресненский суд Москвы отправить в СИЗО экс-депутата Госдумы Дениса Волчека и бизнесмена Зураба Плиева, которых обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы суда.
«Поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде ареста на срок до 22 июня в отношении Волчека Дениса Геннадьевича и Плиева Зураба Израиловича», — сообщили в пресс-службе.
Денис Волчек был задержан оперативниками центрального аппарата ФСБ России утром 22 апреля. Причиной задержания стало уголовное дело, возбужденное в столичном управлении Следственного комитета России по статье ч. 4 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество в особо крупном размере).
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Задержанного экс-депутата Дениса Волчека доставили в Москву в рамках следствия
— СМИ узнали о задержании бывшего депутата Госдумы в Петербурге