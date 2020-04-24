СК просит ареста экс-депутата Волчека и бизнесмена Плиева по делу о мошенничестве

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Следственный комитет РФ просит Пресненский суд Москвы отправить в СИЗО экс-депутата Госдумы Дениса Волчека и бизнесмена Зураба Плиева, которых обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы суда.

«Поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде ареста на срок до 22 июня в отношении Волчека Дениса Геннадьевича и Плиева Зураба Израиловича», — сообщили в пресс-службе.

Денис Волчек был задержан оперативниками центрального аппарата ФСБ России утром 22 апреля. Причиной задержания стало уголовное дело, возбужденное в столичном управлении Следственного комитета России по статье ч. 4 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество в особо крупном размере).

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