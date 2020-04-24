В Москве за сутки зафиксировано 2957 случаев заражения коронавирусом

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Наибольшее количество заражений COVID-19 в России зафиксировано в Москве, за сутки число инфицированных в столице увеличилось на 2957, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в РФ в своем Telegram-канале.

«Распределение по субъектам: Москва 2957, Московская область 611, Санкт-Петербург 253», — говорится в сообщении.

Всего в России за последние 24 часа коронавирусную инфекцию выявили у 5849 человек в 82 регионах. При этом число выздоровевших возросло до 5568 (+ 677 за сутки), а число летальных исходов увеличилось до 615 (+ 60 ).

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Позднее, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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